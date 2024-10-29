Ольмо поделился мнением о «Золотом мяче» Родри

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо поздравил своего товарища по сборной Испании Родри Эрнандеса.

В понедельник опорный хавбек «Манчестер Сити» получил «Золотой мяч», хотя изначально очевидным фаворитом в споре за награду считался Винисиус Жуниор.

«Поздравляю, мой друг. Я так рад за тебя. Ты никогда не сдавался, за что был вознаграждён. Ты это заслужил», – написал в социальных сетях Ольмо, минувшим летом перешедший в «Барселону» из «РБ Лейпцига».

Родри и Ольмо помогли сборной Испании выиграть Евро-2024 минувшим летом. Первый был признан лучшим игроком турнира.

Второе место в борьбе за «Золотой мяч» досталось Винисиусу, третьим стал Джуд Беллингем. Оба футболиста представляют мадридский «Реал».