Аморим впечатлён проектом «Манчестер Юнайтед»

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим с нетерпением ждёт нового вызова.

Португальский специалист в скором времени попрощается с лиссабонским «Спортингом» и подпишет контракт с «красными дьяволами». Английский гранд заплатит порядка 10 млн евро отступных за 39-летнего наставника.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, успешный рулевой согласился сменить работу по ходу сезона, так как был очень впечатлён проектом «Манчестер Юнайтед». Амориму нравится видение руководства, сам клуб и страна. Он горит желанием попробовать силы в Премьер-лиге.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Эрика тен Хага, руководившего командой с лета 2022 года.