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Фабиньо высказался об истекающих контрактах Салаха, ван Дейка и Трента с «Ливерпулем»

29 Октября 2024 • 23:14 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
...
Аль-Ахли Джидда
31.10 21:00

Бывший футболист «Ливерпуля» Фабиньо поделился мнением о возможном уходе из клуба трёх лидеров.

Контракты Мохамеда Салаха, Виргила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда истекают по окончании текущего сезона. Слухи связывают первых двоих с возможным отъездом в Саудовскую Аравию, где с лета прошлого года выступает Фабиньо.

«Я не общался с ними в последнее время, и мне, честно говоря, не попадались никакие новости об их переезде в Саудовскую Аравию или уходе из «Ливерпуля». Я знаю, что «Ливерпуль» хочет подписать с ними новые контракты, но теперь это меня не касается», – сказал в интервью хавбек «Аль-Иттихада».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Виргил Ван Дейк Трент Александер-Арнольд Фабиньо Энрике Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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АЛЬ-ИТТИХАД ДЖИДДА АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА
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