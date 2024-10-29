Фабиньо высказался об истекающих контрактах Салаха, ван Дейка и Трента с «Ливерпулем»

Бывший футболист «Ливерпуля» Фабиньо поделился мнением о возможном уходе из клуба трёх лидеров.

Контракты Мохамеда Салаха, Виргила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда истекают по окончании текущего сезона. Слухи связывают первых двоих с возможным отъездом в Саудовскую Аравию, где с лета прошлого года выступает Фабиньо.

«Я не общался с ними в последнее время, и мне, честно говоря, не попадались никакие новости об их переезде в Саудовскую Аравию или уходе из «Ливерпуля». Я знаю, что «Ливерпуль» хочет подписать с ними новые контракты, но теперь это меня не касается», – сказал в интервью хавбек «Аль-Иттихада».