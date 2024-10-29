«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может сменить немецкую Бундеслигу на Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты портала Transfermarkt.

Как стало известно источнику, в услугах 29-летнего немецкого хавбека заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы могут попытаться подписать его в январское трансферное окно за 22 миллиона евро. Горецка связан трудовыми обязательствами с «Баварией» до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Леон не является игроком основного состава мюнхенского гранда. Полузащитник принял участие всего в трех поединках Бундеслиги. Цвета «Баварии» хавбек защищает с 2018 года.