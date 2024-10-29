Аморим не был целью «Манчестер Сити» – известна причина

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим в скором времени возглавит «Манчестер Юнайтед».

Португалец заменит Эрика тен Хага, недавно отправленного в отставку. Недавно Аморима называли будущим преемником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» – молодой специалист считался главным кандидатом на пост у руля «горожан» в случае ухода испанца следующим летом.

Тем не менее, как теперь сообщает журналист Бен Джейкобс, информация об интересе «Сити» к Амориму не соответствовала действительности. Боссы действующих чемпионов Англии не рассматривали этот вариант всерьёз, поскольку считали стиль игры наставника «Спортинга» неподходящим.