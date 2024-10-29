Мареска – о целях «Челси»: «О четвёрке не шло речи»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал о задачах, которые перед ним поставило руководство.

Итальянец занял должность рулевого «синих» перед началом сезона, сменив ушедшего ранее Маурисио Почеттино.

«Клуб никогда ничего не говорил мне о финише в четвёрке. Речь шла о том, чтобы построить что-то значимое за четыре-пять лет. Такова идея и цель. Мы делаем всё возможное для этого», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Марески.

В настоящий момент «Челси» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от «Астон Виллы», занимающей четвёртую позицию, составляет одно очко.