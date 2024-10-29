Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» выбрал нового тренера для команды

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк поделился мнением о том, кто может возглавить команду после отставки нидерландца Эрика тен Хага.
«Возможно, мои слова встревожат футбольный мир, но я бы позвал в «МЮ» Унаи Эмери. Я считаю, что с его опытом и умением общаться со СМИ – это отличный вариант. Он успешно работает в Бирмингеме. Энергия и философия Эмери подходят «красным дьяволам», - передает слова Йорка Tribal Football.
Ранее сообщалось, что место наставника манкунианцев может занять португалец Рубен Аморим. По итогам девяти туров Премьер-лиги «МЮ» занимает лишь 14-е место в таблице.
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