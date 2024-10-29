Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» выбрал нового тренера для команды

«Возможно, мои слова встревожат футбольный мир, но я бы позвал в «МЮ» Унаи Эмери. Я считаю, что с его опытом и умением общаться со СМИ – это отличный вариант. Он успешно работает в Бирмингеме. Энергия и философия Эмери подходят «красным дьяволам», - передает слова Йорка Tribal Football.