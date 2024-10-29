«Милан» намерен продлить контракт с игроком, на которого претендует «Манчестер Сити»

В «Милане» начали работу над подписанием нового договора с полузащитником Тиджани Рейндерсом.

Нидерландец стал одним из ключевых игроков «россонери» в текущей кампании. По сообщениям TBR Football, в «Милане» знают о растущем интересе к хавбеку, поэтому намерены продлить с ним контракт. Отмечается, что за успехами Рейндерса следит «Манчестер Сити». Представителей «горожан» впечатляют выступления 26-летнего футболиста в нынешнем сезоне.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тиджани Рейндерса в 30 млн евро. В активе игрока два забитых мяча и столько же результативных передач в 11 поединках за команду Паулу Фонсеки с начала кампании.