В «Манчестер Юнайтед» изучают опции усиления атаки в зимнее трансферное окно.

Недавно с должности главного тренера «красных дьяволов» был уволен Эрик тен Хаг, место которого, как ожидается, уже скоро займёт Рубен Аморим. Не исключено, что португальцу потребуются новые игроки – вероятно, клуб займётся подписаниями уже в январе. Как информирует Transfer News Live со ссылкой на Metro, одной из зимних целей «Манчестер Юнайтед» стал Брайан Мбеумо из «Брентфорда».

В настоящий момент 25-летний вингер занимает вторую строчку в гонке бомбардиров Премьер-лиги с восемью забитыми мячами, уступая только Эрлингу Холанну. Стоимость камерунца оценивается экспертами Transfermarkt в 40 млн евро.