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«Манчестер Юнайтед» может подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ в январе слухи

29 Октября 2024 • 22:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
03.11 19:30

В «Манчестер Юнайтед» изучают опции усиления атаки в зимнее трансферное окно.

Недавно с должности главного тренера «красных дьяволов» был уволен Эрик тен Хаг, место которого, как ожидается, уже скоро займёт Рубен Аморим. Не исключено, что португальцу потребуются новые игроки – вероятно, клуб займётся подписаниями уже в январе. Как информирует Transfer News Live со ссылкой на Metro, одной из зимних целей «Манчестер Юнайтед» стал Брайан Мбеумо из «Брентфорда».

В настоящий момент 25-летний вингер занимает вторую строчку в гонке бомбардиров Премьер-лиги с восемью забитыми мячами, уступая только Эрлингу Холанну. Стоимость камерунца оценивается экспертами Transfermarkt в 40 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Брентфорд Брайан Мбеумо трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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