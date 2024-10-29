Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш готовится к уходу.

Слухи о скором расставании португальского гранда со шведом появились на фоне известий о решении рулевого Рубена Аморима перебраться в «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Экрема Конура, форвард не будет дожидаться окончания сезона – он может быть продан уже в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Интерес к 26-летнему футболисту приписывался английским грандам, в числе которых, к слову, обычно не фигурировал «Манчестер Юнайтед». По имеющимся данным, «Спортинг» рассчитывает выручить от продажи Дьёкереша не менее 60 млн евро.