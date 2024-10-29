Агуэро высказался о нападающем «Реала» Винисиусе

Экс-нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о поведении звездного форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Поведение Винисиуса часто привлекает внимание, бразильцы могут вести себя надменно. Они хотят доминировать над другими. Многие, кто принимал участие в голосовании «Золотого мяча», видели, как Жуниор ведет себя, и забывают о том, как он играет. Ему больно от осознания этого», - цитирует аргентинца AS.
Винисиус занял второе место в голосовании «Золотого мяча». Обладателем престижной награды стал испанский опорник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.
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