Агуэро высказался о нападающем «Реала» Винисиусе

«Поведение Винисиуса часто привлекает внимание, бразильцы могут вести себя надменно. Они хотят доминировать над другими. Многие, кто принимал участие в голосовании «Золотого мяча», видели, как Жуниор ведет себя, и забывают о том, как он играет. Ему больно от осознания этого», - цитирует аргентинца AS.