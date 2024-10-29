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Агуэро высказался о нападающем «Реала» Винисиусе

29 Октября 2024 • 21:59 Комментировать

Экс-нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о поведении звездного форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Поведение Винисиуса часто привлекает внимание, бразильцы могут вести себя надменно. Они хотят доминировать над другими. Многие, кто принимал участие в голосовании «Золотого мяча», видели, как Жуниор ведет себя, и забывают о том, как он играет. Ему больно от осознания этого», - цитирует аргентинца AS.

Винисиус занял второе место в голосовании «Золотого мяча». Обладателем престижной награды стал испанский опорник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

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Серхио Агуэро Золотой Мяч Винисиус Жуниор ещё теги
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