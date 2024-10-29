Родри назвал следующую цель после «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри стал обладателем «Золотого мяча». После получения престижной награды футболист рассказал о своей следующей большой цели. По словам Родри, он рассчитывает стать чемпионом мира.

«Чемпионат мира 2026 года? Конечно, это следующая цель, хотя сначала надо хорошо выступить в Лиге наций. А потом посмотрим», - сказал Родри Cadena SER.

Напомним, что летом текущего года сборная Испании с Родри в составе выиграла чемпионат Европы, который проходил в Германии. В финале континентального турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию со счётом 2:1.