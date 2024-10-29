Де Пауля зацепило «взрывной волной» от вручения «Золотого мяча» Родри

Родри получил «Золотой мяч», что возмутило «Реал» и его болельщиков. В Мадриде убеждены, что награду должен был выиграть кто-то из пары Винисиус Жуниор – Дани Карвахаль. И, конечно, фанаты «Реала» отправились вымещать свои эмоции в социальные сети. Проблема в том, что Родри не сидит в социальных сетях, что в современном мире удивляет многих.

Пытаясь найти через поисковик Родри, фанаты «Реала» натолкнулись на Родриго де Пауля из «Атлетико». На страничке аргентинца в одной из социальных сетей можно найти много гневных комментариев. Вот так чемпиона мира зацепило «взрывной волной» после триумфа Родри.