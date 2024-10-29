Смородская выбрала между Винисиусом и Родри

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результаты голосования «Золотого мяча». Обладателем престижной награды стал хавбек «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.
«Золотой мяч» - странная награда. У Месси 8 «Золотых мячей». Я не верю, что не было никого, кто был достоин не меньше. Родри - отличный футболист. Мне кажется, он лучше Винисиуса», - приводятся слова Смородской на страницах «Чемпионата».
Напомним, что в минувшем сезоне Родри в составе сборной Испании стал триумфатором чемпионата Европы, а также вместе с «Манчестер Сити» выиграл АПЛ. Вторым в голосовании стал Винисиус Жуниор, а тройку лучших замкнул Джуд Беллингем.
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