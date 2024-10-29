Смородская выбрала между Винисиусом и Родри

«Золотой мяч» - странная награда. У Месси 8 «Золотых мячей». Я не верю, что не было никого, кто был достоин не меньше. Родри - отличный футболист. Мне кажется, он лучше Винисиуса», - приводятся слова Смородской на страницах «Чемпионата».