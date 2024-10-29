Назначение Аморима в «Манчестер Юнайтед» может быть отложено – названа причина

Рубен Аморим может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». «Спортинг» уже направил письмо, в котором утверждается, что «красные дьяволы» выразили готовность заплатить за Аморима компенсацию в 10 миллионов евро.

Впрочем, не всё так просто. В опции выкупа прописан так называемый срок уведомления. Речь идёт о периоде, который Аморим должен отработать в «Спортинге» после уведомления другого клуба об активации клаузулы. Этот пункт выглядит логично, ведь «львам» нужно найти нового рулевого для команды.

Срок уведомления измеряется неделями, а не днями, и дебют Аморима в «Манчестер Юнайтед» может состояться только 24 ноября. Идут переговоры по поводу возможного решения этой проблемы, пишет Daily Mail.