Растущий интерес топ-клубов АПЛ к Дэвису не пугает «Реал»

В мадридском «Реале» не сомневаются в скором подписании левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Как принято считать, канадец вряд ли продлит соглашение с мюнхенским клубом, истекающее летом следующего года. Основным претендентом на 23-летнего футболиста считается «Реал». По данным журналиста Экрема Конура, в руководство гранда Ла Лиги сохраняет оптимизм в вопросе будущей сделки по Дэвису, несмотря на растущий интерес к игроку со стороны представителей Английской премьер-лиги.

Как утверждает источник, на защитника претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».