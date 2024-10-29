Слот отреагировал на слухи о возможном уходе Кьезы из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ситуации с Федерико Кьезой.

Вингер пополнил ряды «красных» минувшим летом, перебравшись из «Ювентуса». Итальянец долго набирал форму, прежде чем дебютировать в Англии, а затем, проведя всего три матча, получил травму.

«Уход Кьезы в аренду в январе? Я об этом не думал. Сейчас ему нужно набрать форму, а потом посмотрим. Он не участвовал в нашей предсезонной подготовке, а в «Ювентусе» тренировался с низкой интенсивностью, так как оказался вне проекта. Любому игроку было бы трудно сходу проявить себя в Английской премьер-лиге после такого лета. Мы были готовы к этому. Сейчас мы ищем способ поскорее вернуть его в строй, не слишком перегружая. Пока всё складывается непросто», – приводит журналист Николо Скира слова Слота.