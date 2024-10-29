Артета рассказал о состоянии Калафьори и Эдегора

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился комментарием о состоянии своих игроков.

— Травма Рикардо Калафьори? Могу сказать, что он выбыл на несколько недель. Эдегор? Надеюсь, Мартин сможет вернуться в строй еще до перерыва на матчи сборных, — приводит слова Артеты известный журналист Фабрицио Романо.

После девяти туров «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 18 очков.

В следующем туре подопечные Артеты встретятся на выезде с «Ньюкаслом». Игра между командами пройдет 2 ноября, начало — в 15:30 по московскому времени.