В контракте Аморима со «Спортингом» есть три суммы отступных – подробности

Всё ближе и ближе момент, когда «Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера. «Спортинг» официально сообщил о поступлении от «красных дьяволов» письма о готовности клуба выплатить компенсацию за Аморима в размере 10 миллионов евро.

Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, в контракте Аморима в Лиссабоне прописаны сразу три суммы отступных: 30 миллионов евро для португальских клубов, 20 миллионов евро для иностранных клубов и 10 миллионов евро для топовых иностранных клубов.

«Манчестер Юнайтед» относится к третьей категории, хоть и занимает сейчас 14-е место в турнирной таблице АПЛ.