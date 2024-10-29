Александер-Арнольд уже не раз давал ответ «Ливерпулю»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд остаётся героем трансферных слухов. Оно и понятно, ведь действующий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на испанский Sport, Александер-Арнольд уже отклонил множество предложений от «Ливерпуля» по продлению контракта. Трент хочет найти новый вызов в другом месте.

В то же время отмечается, что «Реал» является не единственным клубом, проявляющим интерес к Александер-Арнольду.

Добавим, что Трент Александер-Арнольд является воспитанником академии «Ливерпуля».