«Палмейрас» раскрыл ответ «Арсенала» по будущему Жезуса

В прессе появлялась информация о том, что нападающий Габриэль Жезус в зимнее трансферное окно может сменить «Арсенал» на «Палмейрас». Комментарий на этот счёт дала Лейла Перейра, которая в бразильском клубе занимает пост президента.

«Габриэль Жезус не приедет. Мы связывались с «Арсеналом», и они сказали: «Лейла, никаких условий нет. Мы не будем вести переговоры по игроку». Тема закрыта», - рассказала Перейра ESPN.

Как известно, Габриэль Жезус является воспитанником академии «Палмейраса». В начале 2017 года нападающий перебрался в «Манчестер Сити», а летом 2022 года – в «Арсенал».