Родри в понедельник стал обладателем «Золотого мяча», хотя фаворитом долгое время считался Винисиус Жуниор. После завоевания награды Родри весело проводил время в ресторане. В социальных сетях появились кадры, снятые на этом банкете.

На одном из видео Родри и все гости весело подпевают мотив песни. Утверждается, что Родри в это время скандирует: «Чао, Винисиус».

В ролике действительно слышно похожую фразу, хотя с учётом современных технических возможностей нельзя на 100% утверждать, что Родри подшучивал над Винисиусом. Хотя на самом деле ничего страшного в этой шутке нет, если она и была.