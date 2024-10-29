Игрок «ПСЖ» может переехать в АПЛ

Нападающий Рандаль Коло-Муани может покинуть «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. 25-летний футболист недоволен количеством игрового времени, поэтому задумывается о смене команды.

Как сообщает L’Equipe, у Коло-Муани будут варианты в Английской премьер-лиге. Стоимость сделки может составить 40-50 миллионов евро.

В сезоне 2024/2025 Рандаль Коло-Муани провёл десять матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

Добавим, что «ПСЖ» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В девяти прошедших турах команда набрала 23 очка (семь побед, две ничьи).