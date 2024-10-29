«Манчестер Юнайтед» и Аморим согласуют детали через считанные часы

Следующим главным тренером «Манчестер Юнайтед» должен стать Рубен Аморим. В лиссабонском «Спортинге» уже анонсировали скорый переезд 39-летнего специалиста на «Олд Траффорд».

Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, окончательные детали перехода Аморима будут согласованы после вторничного матча «Спортинга» в Кубке лиги. Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» объявит о назначении португальца в течение недели.

Ранее в Португалии писали о том, что во вторник представители «Манчестер Юнайтед» отправятся в Лиссабон для закрытия сделки с Аморимом.