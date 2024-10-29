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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ноль голов, никакого дриблинга, зато куча физических проблем: Кьеза провалился в «Ливерпуле»

29 Октября 2024 • 19:16 Комментировать

Двенадцать миллионов евро за 78 минут и ноль голов: именно столько «Ливерпуль» заплатил летом за то, чтобы забрать Федерико Кьезу из «Ювентуса». Инвестиции, в том числе с точки зрения доверия, не окупаются, и бывший нападающий «Ювентуса» не может выбраться из чёрной полосы, в которой он находится уже несколько лет.

«Красные» и Премьер-лига должны были дать ему толчок к возрождению, но до сих пор Кьеза определённо сделал больше на скамейке, чем на поле, а это не оправдывает затрат, понесённых английским клубом.

Цифры

За девять игр, сыгранных «Ливерпулем» с момента его прибытия, Кьеза пять раз оставался на замене, в том числе из-за физических проблем, мешающих его адаптации. Арне Слот не вызывал его в последнем матче в АПЛ с «Челси», как и в предыдущих матчах в Премьер-лиге – с «Кристал Пэлас» и в Лиге чемпионов – с «Болоньей» и «РБ Лейпцигом». Последний и единственный выход в Премьер-лиге состоялся 28 сентября против «Борнмута» (3:0): 18 минут безрезультатно. Затем у него также была минута в активе в матче Лиги чемпионов против «Милана» (3:1) и его единственный матч в стартовом составе против «Вест Хэма» (5:1) в Кубке Английской футбольной лиги 25 сентября. На его счету 59 минут и одна результативная передача, после чего в следующем месяце он больше не выходил на поле.

Позиция правого вингера

Всего 78 минут (что свидетельствует о физических проблемах нападающего 1997 года рождения) Кьеза действовал на позиции правого нападающего, как видно из данных статистических порталов. В противоположность тому, что произошло в прошлом году с «Ювентусом»: в составе «бьянконери» он играл в основном на позиции второго (оттянутого) нападающего, а также, работая в основном в левой зоне атаки. Также стоит выделить зону игры нападающего, который имеет более выраженную тепловую карту на своей половине поля: поэтому Кьеза оставался далеко от ворот в те минуты, когда играл, и это, безусловно, сказывалось на отсутствии опасности у чужих ворот. Это ещё одно отличие от прошлого года, когда его тепловая карта горела красным цветом при постоянном присутствии на последних трёх четвертях поля.

Отсутствие дриблинга

Самая примечательная цифра за эти два месяца в «Ливерпуле» – это цифра, касающаяся дриблинга: ноль. Он всего дважды пытался обыграть соперника, но безуспешно, и это странно, учитывая, что в его лучшие времена это было одним из самых ярких инструментов в его арсенале вместе с ударом по воротам (один в Премьер-лиге с «Борнмутом»).

Самыми важными моментами остаются попадание в штангу в его единственном выступлении в лиге и результативная передача в матче Кубка Английской футбольной лиги по воротам Диогу Жоты.

Кризис

Помимо нескольких минут и результативной передачи, были физические проблемы и очень невнятная и непонятная позиция на поле, что, конечно, не способствовало усилению нападающим. В Ливерпуле, находящемся на вершине Лиги чемпионов и Премьер-лиги, Кьеза не может оказать влияние в том числе из-за травм.

Арне Слот перед матчем с «Болоньей», 2 октября, так высказался о состоянии нападающего, не уточнив суть проблемы: «Как долго Кьеза будет отсутствовать? Трудно сказать, всё произошло буквально вчера. Я не ожидаю очень долгой паузы, но он не будет готов к этому матчу, и нам нужно будет посмотреть, сможет ли он восстановиться к субботе. В худшем случае он вернётся на поле после перерыва на матчи сборных». По возвращении, которое ещё не определено, Кьеза попытается убедить Слота дать ему больше места и свободы на поле, чтобы продемонстрировать, что он стоит инвестиций, сделанных «красными».

Будущее

На днях в итальянских СМИ появилась информация о том, что Федерико может вернуться на родину. Неудачу на Туманном Альбионе футболист может компенсировать игровым временем в «Милане», «Интере» или «Роме». Уже зимой «Ливерпуль» может отдать, пожалуй, самого перспективного игрока сборной Италии последних лет.

Интересно, что, если отследить динамику его трансферной стоимости, то после фееричного как для Италии, так и для самого Кьезы чемпионата Европы – 2020 стоимость игрока оценивалась в 70 миллионов евро. Сейчас эта цифра в два раза меньше, его карьера пошла на спад – это очевидно. Сможет ли он выбраться из сложившейся ситуации или останется вечно перспективным – узнаем в ближайшее время.

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