Хау посочувствовал тен Хагу после увольнения из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос насчёт увольнения Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, это всегда грустно, когда тренер теряет работу. Всегда есть момент сочувствия. Каждый клуб индивидуален, но работа на самом высоком уровне никогда не становится легче. Я сочувствую тен Хагу», - сказал Хау журналистам на вторничной пресс-конференции.

Эрик тен Хаг был уволен из «Манчестер Юнайтед» на следующий день после поражения команды от «Вест Хэма» со счётом 1:2. На текущий момент «красные дьяволы» занимают лишь 14-е место в турнирной таблице английского чемпионата.