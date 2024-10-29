Артета высказался по поводу увольнения тен Хага

Наставник «Арсенала» Микель Артета поделился своими мыслями об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Всегда грустно видеть, как кто-то из коллег теряет работу. Я думаю, что тен Хаг проделал в «Манчестер Юнайтед» хорошую работу и многое изменил. Да, они приняли такое решение. Я желаю тен Хагу всего наилучшего в его следующей главе», - сказал Артета журналистам.

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. На временной основе с командой работает Руд ван Нистелрой. Судя по всему, следующим рулевым «красных дьяволов» станет Рубен Аморим.