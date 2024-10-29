Слот отреагировал на увольнение тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

В понедельник Эрик тен Хаг был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Комментарий на этот счёт дал рулевой «Ливерпуля» Арне Слот.

«Тен Хаг нидерландец, поэтому для меня, как и для других нидерландцев, это ещё сложнее. Мы все знаем, что увольнение тренера может произойти. Я немного знаю тен Хага и знаю, сколько труда он вкладывает при работе. Жаль слышать такую новость. Мы помним, как хорошо выступал его «Аякс». И в «Манчестер Юнайтед» он выиграл два трофея. Думаю, в ближайшем будущем мы снова увидим тен Хага в большом клубе», - сказал Слот на пресс-конференции.

Ожидается, что новым тренером «Манчестер Юнайтед» станет Рубен Аморим.