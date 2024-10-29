Бывший полузащитник сборной Нидерландов Будевейн Зенден специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о Руде ван Нистелрое, который стал временным главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, останется ли ван Нистелрой тренером «Манчестер Юнайтед», но уверен, что рано или поздно он может им стать в любом случае. Он готов к новым вызовам», - сказал нам Зенден.

Напомним, что в минувший понедельник «МЮ» официально покинул Эрик тен Хаг, возглавлявший клуб с 2022 года. Пока что «красные дьяволы» проваливают сезон, клуб идёт лишь во второй части турнирной таблицы АПЛ на 14 месте с 11 баллами.