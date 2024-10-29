Аморим переходит в «Манчестер Юнайтед» - заявление

Рубен Аморим действительно станет следующим главным тренером «Манчестер Юнайтед». «Спортинг» направил CMVM (финансовому регулятору Португалии) официальное письмо. В нём говорится о том, что «Манчестер Юнайтед» обратился по поводу Аморима и выразил готовность заплатить за тренера 10 миллионов евро. Именно такая опция выкупа прописана в действующем контракте специалиста со «Спортингом».

Остаётся дождаться завершения сделки, за которой должно последовать официальное объявление от «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в понедельник «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении с поста тренера Эрика тен Хага.