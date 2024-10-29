Гвардиола необычно сравнил Месси и Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему сравнения Лионеля Месси и Криштиану Роналду, когда рассуждал о премии «Золотой мяч». Испанский специалист дал понять, что аргентинец превосходит португальца.

«Криштиану Роналду был монстром, но Лионель Месси является отцом всех монстров», - сказал Гвардиола на вторничной пресс-конференции.

Отметим, что Лионель Месси выигрывал «Золотой мяч» восемь раз в своей карьере. Криштиану Роналду, в свою очередь, имеет пять таких наград на полке.

В настоящий момент Месси играет за «Интер Майами», а Роналду – за «Аль-Наср».

Гвардиола: «Только Роналду удавалось победить Месси»