Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, интерес к бразильскому футболисту проявляет «Челси». Лондонский клуб якобы хочет подписать Антони, чтобы добавить команде динамики.

В конце лета 2022 года «Манчестер Юнайтед» заплатил за Антони 95 миллионов евро. Впрочем, по-настоящему раскрыться в манкунианском клубе бразильцу до сих пор не удалось. Всего за «красных дьяволов» Антони провёл 87 официальных матчей, в которых забил двенадцать голов и отдал пять голевых передач на партнёров.