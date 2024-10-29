Скоулз посоветовал «Манчестер Юнайтед» экс-тренера «Спартака»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что клуб должен обратить внимание на Унаи Эмери из «Астон Виллы». По мнению Скоулза, испанский специалист принял бы такое предложение.

«Если бы «Манчестер Юнайтед» завтра обратился бы к Унаи Эмери, я почти уверен, что он ушёл бы из «Астон Виллы», - сказал Скоулз в программе на talkSPORT.

Стоит сказать, что своё мнение Пол Скоулз выразил ещё до официального объявления об увольнении Эрика тен Хага в понедельник.

Напомним, что в своё время Унаи Эмери поработал в России с московским «Спартаком».

Добавим, что фаворитом на пост тренера «Манчестер Юнайтед» считается Рубен Аморим.