Постекоглу прокомментировал увольнение тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий по поводу увольнения Эрика тен Хага с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Был ли я шокирован? Нет, не совсем. Думаю, я был просто разочарован. Но такова природа современного футбола. Я уже говорил, что становится всё труднее тренировать. Тен Хаг выиграл с «Манчестер Юнайтед» по одному трофею в год. Не знаю, уволили ли бы его с такими результатами из «Тоттенхэма». Я вот часто слышу, что всё, что мне нужно, - это выиграть трофей.

Я уверен, что тен Хаг оправится. Он хороший, топовый тренер. Я уверен, что его карьере будет продолжать развиваться», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.