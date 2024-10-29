Форвард лиссабонского «Спортинга» и менеджмент его клуба согласовали сумму отступных за игрока. Она будет составлять порядка 60-70 млн евро, пишет инсайдер Флориан Плеттенберг. За такие деньги его сможет выкупить заинтересованный клуб следующим летом.

В шведском форварде заинтересованы сразу несколько английских топ-клубов. Среди них «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси». Контрактом с португальским клубом Дьёкереш связан до середины лета 2028 года.

Нападающему 26 лет, в клубе он с лета 2023 года. Только в текущем сезоне ему удалось оформить уже 14 голов в 14 матчах. А также пять голевых передач.