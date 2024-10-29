Гвардиола прокомментировал выигрыш Родри «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри в понедельник получил «Золотой мяч». Комментарий на этот счёт дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Что я могу сказать? Первым делом хочу поздравить Родри, его семью и близких. Это невероятная новость для него и для всех нас. Все мы гордимся им, как и все болельщики «Манчестер Сити». Много лет назад мы и представить не моли, что футболист «Манчестер Сити» может получить эту престижную награду. Мы рады разделить её с ним и надеемся, что она придаст ему энергии для восстановления к следующему сезону», - сказал Гвардиола журналистам.

Напомним, что в сентябре Родри получил серьёзную травму колена.