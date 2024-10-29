Гвардиола высказался о решении Холанна не ехать на церемонию «Золотой мяч»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не посетил церемонию вручения «Золотого мяча». Футболист съездил в Швецию, где поддерживал своего друга детства, ставшего чемпионом страны в составе «Мальмё». Комментарий на этот счёт дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Холанн и его девушка Изабель скоро станут родителями, а у нас всего пара выходных. Эрлинг ездил на церемонию в прошлом сезоне. Иногда ты едешь, иногда нет. Он волен делать то, что хочет. Ему не нужно объяснять причины. Это вообще не проблема. Холанн будет очень рад за Родри, я не сомневаюсь», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Как известно, именно Родри получил «Золотой мяч», выиграв голосование.