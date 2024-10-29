Гвардиола обратился к Анчелотти после церемонии «Золотого мяча»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти в ходе церемонии премии «Золотой мяч» был признан лучшим тренером в мире. Итальянец получит награду позже, ведь на мероприятии представителей «Реала» не было. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил своего коллегу по цеху.

«Я поздравляю Карло Анчелотти с победой в номинации лучшего тренера в мире. Конечно, Гасперини и де ла Фуэнте тоже заслуживали награду. Но Карло тоже её заслужил, и люди за него проголосовали. Люди должны принимать результаты. Мы рады, что Родри стал первым игроком «Манчестер Сити», выигравшим «Золотой мяч». Мы очень гордимся», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча»