Гвардиола: «Только Роналду удавалось победить Месси»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу победы Родри в голосовании за «Золотой мяч».

«За последние десятилетия испанский футбол изменился – они выиграли чемпионат мира и чемпионат Европы. И при этом испанцы за этот период не могли выиграть «Золотой мяч» до вчерашнего дня. Я помню, как однажды в топ-3 «Золотого мяча» попали три воспитанника «Барселоны». Хави и Иньеста тогда не смогли выиграть, потому что Месси – монстр. Никто не мог его победить – только Криштиану Роналду это удавалось», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В среду, 30 октября, «Манчестер Сити» сыграет против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Кубка английской лиги.