Гвардиола прокомментировал тот факт, что «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус

В понедельник вечером полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил «Золотой мяч», опередив Винисиуса Жуниора. Комментарий на этот счёт дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Должен ли был Винисиус получить «Золотой мяч»? Может быть. Голосуют журналисты. Это не так что какая-то элитная группа людей принимает решение. Голосуют люди со всего мира, а не из одной страны. Есть разные мнения, и именно это делает футбол прекрасным, не так ли?» - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что в знак протеста представители «Реала» отменили поездку на церемонию вручения «Золотого мяча».