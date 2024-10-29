Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч»

«Реал» отказался ехать на церемонию вручения «Золотого мяча», когда узнал, что награду получит не Винисиус Жуниор и не Дани Карвахаль, а Родри. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий на этот счёт.

«Это их дело. Если они хотят поздравить, это нормально. Если нет, это тоже нормально. В «Манчестер Сити» мы не собираемся судить другие клубы по поводу их решений.

В прошлом сезоне Эрлинг Холанн выиграл требл и забил более 50 голов. Я сказал: «Само попадание в число финалистов «Золотого мяча» должно делать тебя счастливым». Я говорил то же самое Родри. Попадание в топ-2, топ-3, топ-4 – это невероятно. Нужно быть довольным.

Должен ли был Холанн выиграть «Золотой мяч» в 2023 году? Да. Должен ли был победить Месси? Да. Неважно, кто получает награду. Попадание в число лучших означает, что ты и твои партнёры по команде сделали что-то отличное», - сказал Гвардиола журналистам.