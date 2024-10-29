Гвардиола отреагировал на увольнение тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

В понедельник «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага с должности главного тренера. Комментарий на этот счёт дал рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Мне очень жаль Эрика тен Хага. У меня с ним были невероятные отношения, и он представлял «Манчестер Юнайтед» на самом высоком уровне с точки зрения поведения. В футболе всё всегда зависит от результатов. Каждый тренер может оказаться в опасности. Он вернётся сильнее», - слова Гвардиолы приводит журналист Фабрицио Романо.

В прессе написали о том, что следующим тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Рубен Аморим.