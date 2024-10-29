Стало известно, когда Аморим может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» активизирует усилия по приглашению на тренерский мостик Рубена Аморима из лиссабонского «Спортинга». Как сообщает португальский Record, «красные дьяволы» хотят, чтобы Аморим руководил командой уже в ближайшем матче Премьер-лиги. Более того, 39-летний специалист может отправиться в Англию уже завтра, 30 октября.

В ближайшем туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Челси». Поединок пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в воскресенье, 3 ноября.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.