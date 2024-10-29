«Манчестер Юнайтед» работает над назначением нового тренера. Как сообщает Football Insider, до конца недели «красные дьяволы» могут подписать трудовое соглашение с Рубеном Аморимом из «Спортинга». При этом источник отмечает, что Хави остаётся вариантом для манкунианского клуба.

Впрочем, вероятность приезда Хави на «Олд Траффорд» невысока. Во-первых, самые высокие шансы получить эту работу имеет Аморим. А во-вторых, Хави имеет некоторые семейные проблемы, которые могут затруднить его переезд на Туманный Альбион. К тому же испанец не горит желанием принимать «Манчестер Юнайтед» в разгар сезона.