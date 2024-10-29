Родри после получения «Золотого мяча» высказался о бойкоте «Реала»

«Реал» не согласился с тем, что победителем голосования за «Золотой мяч» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Когда мадридцы об этом узнали, то отменили поездку на церемонию вручения награды. В стане «сливочных» считают, что «Золотой мяч» заслуживал кто-то из пары Винисиус Жуниор – Дани Карвахаль.

После получения «Золотого мяча» Родри дал комментарий по поводу решения «Реала» бойкотировать мероприятие в Париже.