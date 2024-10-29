Канчельскис: «С Фергюсоном некрасиво поступили – вот «Манчестер Юнайтед» и наказывает судьба»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о «Манчестер Юнайтед». Ранее появлялась информация о том, что «красные дьяволы» отказались платить Алексу Фергюсону как послу клуба, а также запретили легендарному шотландцу заходить в раздевалку. По мнению Канчельскиса, теперь «красных дьяволов» наказывает судьба.

«Не очень понимаю политику руководства клуба. С Фергюсоном тоже некрасиво поступили – не по-человечески. Вот их и наказывает судьба. А у тен Хага пошли на поводу. Теперь команда в психологической яме. С 14-го места будет не так уж и легко выбираться», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

«Манчестер Юнайтед» в понедельник объявил об увольнении Эрика тен Хага с должности главного тренера. Временным рулевым «красных дьяволов» стал Руд ван Нистелрой. В прессе пишут о том, что следующим наставником команды может стать Рубен Аморим.