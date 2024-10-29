Канчельскис назвал тен Хага слабейшим тренером в истории «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими мыслями по поводу увольнения Эрика тен Хага с должности главного тренера команды.

По мнению Канчельскиса, «Манчестер Юнайтед» затянул с решением об увольнении тен Хага. Экс-игрок команды считает, что расставаться с нидерландским специалистом нужно было ещё летом. По словам Канчельскиса, теперь в «МЮ» придёт новый тренер, которому тоже нужны будут новые игроки, то есть придётся снова тратиться.

Канчельскис считает тен Хага слабейшим тренером в истории «Манчестер Юнайтед».