Канчельскис назвал тен Хага слабейшим тренером в истории «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими мыслями по поводу увольнения Эрика тен Хага с должности главного тренера команды.
По мнению Канчельскиса, «Манчестер Юнайтед» затянул с решением об увольнении тен Хага. Экс-игрок команды считает, что расставаться с нидерландским специалистом нужно было ещё летом. По словам Канчельскиса, теперь в «МЮ» придёт новый тренер, которому тоже нужны будут новые игроки, то есть придётся снова тратиться.
Канчельскис считает тен Хага слабейшим тренером в истории «Манчестер Юнайтед».
«Да, так и есть. Даже несмотря на трофеи. Результаты в АПЛ и еврокубках говорят сами за себя. И говорят они ровно о том, что тен Хаг – слабейший тренер. Это было видно невооруженным глазом», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
Бан пользователя