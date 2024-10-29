Рианчо прокомментировал вручение «Золотого мяча» Родри

Экс-тренер столичного «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о победе полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандеса в номинации на «Золотой мяч».

«Родри был ключевым игроком в успехе «Манчестер Сити» и сборной Испании. Он справедливо победил», - приводит слова испанского тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне Эрнандес вместе с «Манчестер Сити» стал чемпионом Английской премьер-лиги. В составе сборной Испании полузащитник выиграл Евро-2024, проходивший в Германии.

Второе место в голосовании занял Винисиус Жуниор, а третьим стал Джуд Беллингем. Оба игрока представляют мадридский «Реал».