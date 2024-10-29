Аморим выбрал между работой в «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

Всё идёт к тому, что следующим тренером «Манчестер Юнайтед» станет Рубен Аморим. В прессе появилась информация о том, что португальский специалист подпишет с «красными дьяволами» контракт по формуле «2 года + 1» с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон.

При этом CaughtOffside отмечает, что с Аморимом связывался и другой клуб – «Манчестер Сити». На «Этихад Стэдиум» видят в португальце преемника Хосепа Гвардиолы. При этом до сих пор не ясно, покинет ли испанец клуб следующим летом, либо решит продлить контракт.

Учитывая неопределённость, Аморим отказался от варианта с «Манчестер Сити», поблагодарив при этом чемпиона Англии за проявленный интерес.