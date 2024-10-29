Иньеста высказался о вручении «Золотого мяча» Родри

Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста отреагировал на победу соотечественника Родри Эрнандеса в номинации на «Золотой мяч» в 2024 году.

«Родри, мои поздравления. Заслуженная награда», - оставил публикацию Андрес в своих социальных сетях.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась в понедельник, 28 октября, в Париже. Родри стал обладателем престижной награды впервые в своей карьере. Второе место занял бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Далее в топ-5 расположились полузащитник Джуд Беллингем, латераль Дани Карвахаль и центральный нападающий Эрлинг Холанн.