Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Иньеста высказался о вручении «Золотого мяча» Родри

29 Октября 2024 • 14:34 Комментировать

Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста отреагировал на победу соотечественника Родри Эрнандеса в номинации на «Золотой мяч» в 2024 году.

«Родри, мои поздравления. Заслуженная награда», - оставил публикацию Андрес в своих социальных сетях.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась в понедельник, 28 октября, в Париже. Родри стал обладателем престижной награды впервые в своей карьере. Второе место занял бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Далее в топ-5 расположились полузащитник Джуд Беллингем, латераль Дани Карвахаль и центральный нападающий Эрлинг Холанн.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Андрес Иньеста Золотой Мяч Родри Эрнандес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Родри – обладатель «Золотого мяча» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
СКА выиграл седьмой матч КХЛ подряд, разобравшись с «Сибирью» Тактаров объяснил, почему Холлоуэй проиграл Топурии Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Октября
15:51 · Англия. Премьер-лига
Родри после получения «Золотого мяча» высказался о бойкоте «Реала»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: «С Фергюсоном некрасиво поступили – вот «Манчестер Юнайтед» и наказывает судьба»
15:36 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис назвал тен Хага слабейшим тренером в истории «Манчестер Юнайтед»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Рианчо прокомментировал вручение «Золотого мяча» Родри
14:47 · Англия. Премьер-лига
Аморим выбрал между работой в «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»
14:34 · Англия. Премьер-лига
Иньеста высказался о вручении «Золотого мяча» Родри
14:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин объяснил, почему «Золотой мяч» дали Родри, а не Винисиусу
14:17 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон назвал позорным решение по «Золотому мячу»
14:07 · Англия. Премьер-лига
Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» 1
13:56 · Англия. Премьер-лига
Гимараэс высказался о Винисиусе, которому не вручили «Золотой мяч»
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Позор»: Экс-звезда «Реала» высказался о вручении «Золотого мяча» Родри
13:12 · Англия. Премьер-лига
Клотет: «Родри заслуженно получил «Золотой мяч»
13:07 · Англия. Премьер-лига
Названа зарплата преемника тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Карпин отреагировал на вручение «Золотого мяча» Родри, а не Винисиусу
12:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин отреагировал на результаты «Золотого мяча»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Барселоны»: «Родри заслуженно выиграл «Золотой мяч»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал своего обладателя «Золотого мяча» - это не Родри 1
11:25 · Англия. Премьер-лига
Родри после получения «Золотого мяча» назвал лучший клуб мира 1
11:07 · Англия. Премьер-лига
Пакета обратился к Винисиусу, которому не дали «Золотой мяч» 2
10:56 · Россия. Премьер-лига
Юран оценил выбор «Золотого мяча» в пользу Родри
10:37 · Англия. Премьер-лига
Родри - о «Золотом мяче»: «Многие сказали, что футбол победил» 3
10:09 · Англия. Премьер-лига
Лаутаро отреагировал на награду Эмилиано Мартинеса
10:03 · Англия. Премьер-лига
Родри после получения «Золотого мяча» высказался о Винисиусе и Беллингеме 7
09:56 · Англия. Премьер-лига
Навас высказался о «Золотом мяче» Родри
09:25 · Англия. Премьер-лига
Месси высказался о результатах «Золотого мяча» 1
Все новости